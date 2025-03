Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem 2025 in DIRETTA: Pedersen attacca, foratura per Philipsen. 70 km all’arrivo

15.00 riprende i battistrada. Ha già 56? di vantaggio sul plotone principale.15.00 A questo punto l'alleata di Jonathan Milan, che ha in fuga il compagno di squadra e non può fare altro che stare a ruota, potrebbe diventare la Alpecin, che ha tutto l'interesse a tirare.14.59 Sutterlin riassorbito dal gruppo principale, dove riesce a rientrare.14.58 Il gruppo principale si trova già a 40? da. Sta tirando un uomo della Red Bull, ma è troppo poco.14.57 Cambio di bicicletta per. Il belga dava la sensazione di poter rimanere con, poi la ha compromesso tutto.14.56 Ma ha messo una ipoteca su questa. Dietro non sembrano esserci squadre attrezzate per organizzare l'inseguimento.