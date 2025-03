Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem 2025 in DIRETTA: Mads Pedersen arriva da solo. Milan sul podio, top10 per Ballerini

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.0016.33 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo.16.32 L’ordine d’arrivo della:1Lidl – Trek 500 225 5:30:312 MERLIER Tim Soudal Quick-Step 400 150 0:523Jonathan Lidl – Trek 325 110 ,,4 KRISTOFF Alexander Uno-X Mobility 275 90 ,,5 HOFSTETTER Hugo Israel – Premier Tech 225 80 ,,6Davide XDS Astana Team 175 70 ,,7 GIRMAY Biniam Intermarché – Wanty 150 60 ,,8 BERCKMOES Jenno Lotto 125 50 ,,9 MEEUS Jordi Red Bull – BORA – hansgrohe 100 46 ,,10 REX Laurenz Intermarché – Wanty 85 42 ,,16.29 Ottimo 6° posto per Davide. Da anni non si vedeva su questilli.16.28 A questo punto, nei prossimi anni, proverà a diventare il primo corridore ad aggiudicarsi laper quattro volte.