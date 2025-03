Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem 2025 in DIRETTA: il gruppo si spacca! Pedersen e Merlier inseguono i Lidl-Trek

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.0013.57 110 km al traguardo.13.55 Sparpaglio nel. Laè decisa are il plotone, quando ci avviciniamo a vivere la prima ascesa di giornata.13.53 ILSI RICOMPATTA!13.52 Il vento è un fattore quest’oggi. Già ha consentito aldi disgregarsi, ma non è detto che il suo involontario lavoro non sia finito.13.49 Il troncone deiè staccato dai battistrada di circa 1’30”.13.46 E’ la Alpecin-Deceuninck ad essersi incaricata di riprendere la seconda parte del.13.43 Philipsen esi trovano nella seconda parte del. Ritardo di 20? per loro dae Milan.13.40 1’40” il ritardo del troncone di testa deldalla fuga.13.37 Poco meno di 30 km al primo strappo di giornata, il Scherpenberg.