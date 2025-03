Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem 2025 in DIRETTA: il gruppo abbassa il ritmo, distacco di 1? dalla fuga

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.0014.26 Ilpaga 1’30”.14.24 Non c’è tempo di rifiatare: ilsta per arrivare all’imbocco dello strappo del Monteberg.14.23 Scollinato il Baneberg.14.22 Jacobs invece non è riuscito a tenere ildel belga e si è staccato.14.19 Campenaerts raggiunge i nove battistrada proprio ai piedi del Baneberg.14.18 Ilsi ricompatta nuovamente. Ora ilè però di quasi 1?.14.16 Ilsi avvicina allo strappo di Baneberg (1 km al 7.6%).14.13 Caduta nel. Su una curva stretta verso sinistra, Jordi Meeus (Red Bull – BORA – Hansgrohe) entra a tutta velocità e di fatto fa strike. Coinvolti anche Molano e Trentin.14.12 Si ritira Arnaud de Lie (Lotto), nel frattempo assieme a Jacobs c’è Victor Campenaerts (Team Visma Lease a Bike).