Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem 2025 in DIRETTA: gruppo spezzato in due tronconi. La corsa si è infiammata

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.0014.46 Tra gli attaccanti è in difficoltà Leroux.14.45 Tra la prima e la seconda parte delprincipale ci sono 32?. Non sarà semplice ricucire il divario.14.44 Ripresi i contrattaccanti. La prima parte delprincipale si trova a 53? dalla testa.14.43 Oira, Campenaerts, Walker, Maisonobe, Sutterlin, Liepins, Leroux, Brunel e Haller sono al comando con 52? sui primi contrattaccanti. Poco dietro il primo troncone delprincipale e a 1’30” il secondo con, tra gli altri, Molano e Bennett.14.42 Molto attivo in questa fase Davide Ballerini. Sta spendendo troppo, perché ilprincipale, comunque spaccato in due, sta per rientrare.14.41 Si è formato un gruppetto all’inseguimento dei battistrada, composto da Kirsch, Stuyven, Vermeersch, Girmay, Rex, Turner, Benoot, Wright, Bissegger, Ballerini, Segaert e Vercouillie.