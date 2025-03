Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem 2025 in DIRETTA: gruppo di 9 uomini al comando

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.0011.38 Come dicevamo in precedenza, la classica odierna è adatta ai velocisti, i quali dovranno però imbattersi nei tortuosi tratti in ciottoli che si manifesteranno dopo il centesimo km.11.36 L’Italia è la seconda nazione per successi in questa classica (7). Mario Cipollini vinse 3 volte nel territorio fiammingo.11.34 Nel plotone il ritmo lo fa la Lidl – Trek, che schiera due dei possibili candidati alla vittoria finale (Milan-Pedersen).11.33 Ora aumenta nuovamente, inseguitori a 3’40”.11.30 Vantaggio deldi 9che rimane stabile.11.29 220 km al traguardo di.11.28 Il paese più vittorioso dellaè il Belgio con 50 successi, tra cui spiccano le 3 vittorie del leggendario Eddy Merckx.