Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem 2025 in DIRETTA: corsa appena cominciata, 250 km da percorrere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.0011.08 I 4 uomini al comando sono Sam Maisonobe (Cofidis), Jasha Sutterlin (Team Jayco AlUla), Marco Haller (Tudor Pro Cycling Team) e William Blume Levy (Uno-X Mobility).11.06 Ricordiamo l’assenza di vari big: oltre a Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert nella giornata di venerdì Filippo Ganna ha dichiarato il rinuncio allaper concentrarsi sul Giro delle Fiandre di domenica prossima.11.03 Corridori che giungono nel comune fiammingo di Moorslede.11.00 Molteplici attacchi nel plotone, una cerchia di 4 corridori si è messa in testa con 4” di vantaggio sul gruppo compatto.10.57 Dopo pochi metri dallo start Jules Hesters (Team Flanders – Baloise) ha tentato di andare subito via, tentativo immediatamente rintuzzato.