Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem 2025 in DIRETTA: cala il vantaggio di Pedersen sul gruppo principale con Milan

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.0015.54 Tanti scatti e controscatti in, ma non c’è accordo. Comunque il margine discende a 1’28” a 25 km dal traguardo.15.52 Ripresi Campenaerts, Livyns e Haller. Adesso ilinseguea 1’36”.15.51 Campenaerts, Livyns e Haller sanno per venire riassorbiti dal.15.50, con la prestazione odierna, lancia la sfida a Van der Poel e Pogacar per il Giro delle Fiandre? Con quei due illlo è ancora più alto.15.49 Gli ultimi italiani sul podio allafurono Giacomo Nizzolo e Matteo Trentin, rispettivamente 2° e 3° nel 2021 alle spalle di Van Aert.15.48 Si va verso una volata diper il secondo posto.15.47 30 km al traguardo. Stanno per venire ripresi Campenaerts, Livyns e Haller.