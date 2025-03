Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem 2025 in DIRETTA: aumenta il vantaggio dei nove battistrada

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.0011.56 Il gruppo deiè in controllo: 3’25” disul gruppo compatto.11.53 Scocca l’ora di percorrenza, 46 km affrontati, tutti pianeggianti.11.50 Anche Jonathan Milan (Lidl – Trek) vuole tornare alla vittoria. Come il suo capitano, anche lui ha recentemente ottenuto un secondo posto, nella classica di Brugge-De Panne.11.47 Mads Pedersen (Lidl – Trek), oltre a cercare il secondo successo consecutivo qui (sarebbe il terzo in totale), vuole riscattare il secondo posto della E3 Saxo Classic, disputata nella giornata di venerdì. Il danese è giunto secondo al traguardo, arrendendosi solamente a uno straordinario Mathieu Van der Poel (Alpecin – Deceuninck).11.44 210 km alla linea del traguardo di