Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem 2025 in DIRETTA: 225 km al traguardo, gruppo di 9 uomini al comando

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.0011.25 Vantaggio dei battistrada che aumenta considerevolmente, 3 minuti il distacco dal plotone.11.22 Oltre a Mads Pedersen e Jonathan Milan, presenti diversiche possono puntare al successo finale, come Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck), Tim Merlier (Soudal Quick Step) o Michael Matthews (Team Jayco AlUla). L’italiano Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team) può essere considerato un outsider, data la sue esperienza e i terzi posti del 2020 e del 2021.11.19 Il quintetto ha recuperato i battistrada, in seguito dunque ildi testa: Sam Maisonobe (Cofidis), Jasha Sutterlin (Team Jayco AlUla), Marco Haller (Tudor Pro Cycling Team) e William Blume Levy (Uno-X Mobility), Rui Oira (UAE Team Emirates – XRG), Max Walker (EF Education – EasyPost), Victor Vercouillie (Team Flanders – Baloise), Samuel Leroux (Team TotalEnergies), Alexys Brunel (Team TotalEnergies).