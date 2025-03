Oasport.it - LIVE Djokovic-Mensik, ATP Miami 2025 in DIRETTA: arriva la pioggia, finale di doppio interrotta!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:15 Ladifemminile che vedeva contrapposte ad Andreeva/Shnaider alla coppia rivelazione Bucsa/Kato (che hanno battuto Errani/Paolini) era programmata per le 18:30, è iniziata a quell’ora. Sul punteggio di 3-0 in favore di Andreeva/Shnaider, è peròta la.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladel Masters 1000 di. Di fronte il giovane predestinato Jakube la leggenda vivente dello sport Novak, che proprio oggi ha l’ennesimo appuntamento con la storia.Il serbo ha conquistato la bellezza di 99 titoli nel circuito maggiore, quest’oggi può giungere a quota 100! Per farlo ci sarà da battere una delle stelle del tennis che sarà, il ceco classe 2005 che ha disputato il miglior torneo della giovanissima carriera giungendo a giocarsi l’ultimo atto dopo aver battuto fior di giocatori, non ultimi Jack Draper e Taylor Fritz.