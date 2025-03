Dayitalianews.com - Lite tra giovanissimi finisce in tragedia: ragazzo di 16 anni accoltellato al cuore; è in ospedale ma le sue condizioni sono disperate. Le forze dell’ordine fermano un 15enne. L’episodio ieri sera a Frascati

Un tranquillo sabatoin centro si è trasformato in un attimo in una. Undi appena sediciè stato gravemente ferito con un coltello nella centralissima piazza Marconi, a, scenario frequentato da giovani e famiglie. Secondo le prime ricostruzioni, poco dopo le 20:30 di, una discussione tra adolescenti è degenerata fino a culminare in un’aggressione con arma bianca.Colpito al torace: è in pericolo di vitaIl giovane, colpito da più fendenti al petto, è stato ritrovato in una pozza di sangue. Una delle coltellate avrebbe sfiorato organi vitali, tra cui il. Soccorso d’urgenza, è stato trasportato al Policlinico Tor Vergata dove è stato immediatamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le suerestano critiche, con prognosi riservata.