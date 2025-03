Iltempo.it - L'islamizzazione dell'Italia è già realtà. Le immagini impressionanti da Torino

Negli ultimi anni, scene che un tempo sembravano impensabili, sono diventate unasempre più diffusa nel nostro Paese. Stamattina, a, circa 30mila fedeli musulmani si sono radunati a Parco Dora per celebrare l'Eid al-Fitr, la festività che conclude il mese di Ramadan. L'evento, che si ripete da undici anni, ha raggiunto numeri record, segno evidente di una presenza islamica sempre più radicata nel tessuto cittadino. Dal palcoa manifestazione, il sindaco Stefano Lo Russo ha sottolineato come "è una città che si è costruita sulla capacità di includere persone che arrivavano da luoghi diversi con usanze diverse e religioni diverse. Molte persone hanno trovato nel nostro territorio un'occasione di vita, di riscatto sociale e dove fare crescere i figli". La crescitaa comunità musulmana solleva però interrogativi su quale impatto possa avere sulla societàna, in particolare sul fronte'integrazione ea convivenza con i valori occidentali.