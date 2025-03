Secoloditalia.it - L’ira di Hillary: “Stupido. Con lui America inetta e debole”. Pare scritto per il marito Bill Clinton ma ce l’ha con Trump

, già first lady alla Casa Bianca con il maldestro(chiedere a Monica Lewinski), già segretario di Stato con il sopravvalutato Barack Obama (chiedere agli elettorini), successivamente grande sconfitta di Donaldalle prime presidenziali vinte dal tycoon, era sparita nei meandri della cronaca politicana,Oggi Repubblica ha scongelato la 78enne esponente democratica, affidandole addirittura un intervento vergato di suo pugno. Un articolo che è una scusa per insultare l’attuale presidente degli Stati Uniti.«A preoccuparmi, non è l’ipocrisia – scrivesul quotidiano diretto da Mario Orfeo – è la stupidità. Siamo tutti sconvolti – letteralmente! – che il presidentee il suo team non facciano attenzione a proteggere le informazioni riservate o a rispettare le leggi federali sulla conservazione dei documenti.