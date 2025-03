Calcionews24.com - Lipsia, ufficiale il nuovo allenatore: è l’ex vice di Tuchel

Leggi su Calcionews24.com

Il comunicatodelsulla nomina deldopo gli ultimi risultati deludenti in Bundesliga. Tutti i dettagli Ilha ufficializzato la nomina di Zsolt Löw, exdi Thomas, come. COMUNICATO – «Zsolt Löw è stato nominatodel RB. Il 45enne, che in precedenza era Head of .