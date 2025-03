Tvplay.it - L’Inter vince tra la sofferenza: Inzaghi come Allegri, è una furia a San Siro

Simoneimbestialito nel finale di gara tra Udinese-Inter di campionato: ecco cos’è successoCon il brivido finale,riesce a portarsi momentaneamente a +6 dal Napoli grazie alla vittoria casalinga per 2-1 sull’Udinese. In una partita dominata per la maggior parte del match con ben due gol nella prima mezz’ora, il risultato sembrava in ghiaccio.tra la, è unaa San(Lapresse) – tvplay.itNella ripresa però i meneghini hanno calato i ritmi e i friulani grazie al guizzo da fuori area di Solet, al primo gol in Serie A, hanno regalato un quarto d’ora di speranza ai tifosi bianconeri. Un grandissimo intervento di Sommer su Lucca ha evitato il peggio per.Un successo che dunque mette ulteriore pressione al Napoli che questa sera è obbligato are nel big match contro il Milan.