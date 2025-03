Unlimitednews.it - L’Inter soffre ma vince ancora, Arnautovic e Frattesi firmano il 2-1 all’Udinese

MILANO (ITALPRESS) – Vittoria fondamentale perche batte 2-1 l’Udinese. Decisive le reti dinella prima frazione, Solet ha provato a riaprire la gara, ma non è bastato ai bianconeri per trovare il pareggio. Successo numero 20 in stagione per la squadra di Simone Inzaghi – espulso nel finale per proteste -, ora i nerazzurri sono a +6 sul Napoli, in attesa della sfida tra partenopei e Milan di questa sera.Senza Taremi, fermatosi a causa di un affaticamento muscolare, Simone Inzaghi ha schieratoe Thuram nel classico 3-5-2, marchio di fabbrica del tecnico piacentino. L’Udinese ha risposto con un modulo speculare: Lucca unico riferimento in attacco, con Ekkelenkamp a supporto. Dopo 44 secondi Calhanoglu ha tentato il colpo da biliardo, ma il tiro del turco di prima intenzione è terminato sul fondo.