L' Inter soffre ma batte l' Udinese 2-1 | decidono Arnautovic e Frattesi

Milano, 30 marzo 2025 - Unaa due facce prova l'allungo in cima alla classifica. La capolistaa fatica l'per due a uno (da una parte, Solet dall'altra), con Yann Sommer assoluto protagonista della ripresa.stellare nel primo tempo, con gioco corale, ritmo, qualità e un uno-due da ko nella prima mezz'ora. Nel secondo tempo, il calo, anche grazie alla crescita dell'con un attaccante in più. Solet mette paura all'con un siluro dalla distanza, poi Sommer fa due miracoli, uno proprio sul difensore a tempo scaduto e uno su Lucca in girata aerea. Inzaghi, espulso per proteste nel finale, non sarà in panchina a Parma. Supernel primo tempo conInzaghi, privo di Lautaro, scegliecome partner di attacco di Thuram, mentre in fascia tornano Dimarco e Darmian.