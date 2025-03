Liberoquotidiano.it - L'Inter chiama? Il Napoli risponde con Lukaku: Milan superato 2 a 1

L'.. ilancora. Gli Azzurri di Conte piegano il2-1 soffrendo all'inverosimile nel finale del posticipo della 30/a giornata di Serie A e tengono aperto il discorso Scudetto tornando a -3 dalla capolista. Tre punti fondamentali, pesantissimi, per undai due volti: dominante nel primo tempo grazie al vantaggio di Politano e al gol numero 400 da professionista di. Poi nella ripresa gli Azzurri calano vistosamente, lasciando campo ad unche ci mette il cuore fino a riaprire la gara con Jovic dopo che Gimenez aveva sbagliato un rigore parato da Meret. La sensazione è che ilha una rosa troppo corta e che quando manca qualcuno per infortunio inevitabilmente finisce per pagare caro. E con queste premesse la trasferta del prossimo weekend in casa di un Bologna in forma smagliante fa davvero paura, con l'a sua volta impegnata a Parma.