L’Inter batte l’Udinese ma soffre tanto 2-1 | Inzaghi finalmente espulso

ha portato a casa altri 3 punti sofferti, come contro il Monza (in quell’occasione fu 3-2 da 0-2 ndr). La squadra diha nettamente dominato il primo tempo in lungo e in largo soprattutto grazie a Dimarco (2 assist al rientro in campo in Serie A), con il primo gol di Arnautovic e il raddoppio di Frattesi, checontinua a non far giocare inspiegabilmente. Quando gioca, segna. Nel secondo tempo i nerazzurri hanno abbassato il ritmo eè uscita alla lunga, finendo quasi per meritare il pareggio con i 4 tiri in porta totali contro i 2 del(praticamente i due gol).Nel finale, dopo il gol del, grande sofferenza delha avuto la solita crisi. Come al solito, è entrato in campo. Stavolta incredibilmente è stato.Inter in difficoltà, ma sempre coi 3 punti in tascaI nerazzurri anche contro il Monza avevano mostrato questa fragilità difensiva e questa incostanza durante la partita – in realtà anche contro il Napoli – eppure riescono sempre a difendere il risultato, che ora li porta momentaneamente a +6 dal Napoli e a +9 dall’Atalanta definitivamente, dopo la sconfitta di Gasperini a Firenze per 1-0.