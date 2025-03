Lanazione.it - L’intelligenza artificiale in tribunale: avvocato cita sentenze di ChatGpt, ma non esistono

Firenze, 30 marzo 2025 – Un processo su plagio e riproduzione di marchio industriale, si è trasformato in un caso-scuola su giustizia e intelligenza. Tutto inizia durante la discussione in aula: l’della parte reclamante presenta nella memoria difensiva delledi Cassazione in tema di acquisto di merce contraffatta. Le, però, non, non sono mai state pubblicate. E il legale si difende spiegando che “i riferimenti giurisprudenzialiti nell’atto erano il frutto della ricerca effettuata da una collaboratrice di studio mediante lo strumento del, del cui utilizzo lui non era a conoscenza”. Il cervellone, capace di fornire risposte alle domande più disparate, ha fatto quindi cilecca. Inventandosi dispositivi giuridici che mai sono stati emessi dalla Cassazione.