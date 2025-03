Nerdpool.it - Leviathan Labs presenta Mother House – Preparatevi a varcare la soglia di un incubo

Leggi su Nerdpool.it

apre ufficialmente i preordini di ““, il fumetto che vi trascinerà in una storia familiare contorta e disturbata, dove la catarsi di un figlio prende la forma di untroppo reale, intrappolato tra le mura di una casa che è molto più di quello che sembra.E non finisce qui.Ogni volume preordinato porterà con sé un macabro regalo: il modellino della casa da costruire, per farvi sentire ancora più dentro all’oscurità di “”.Ma c’è di più. All’interno di un volume a caso si nasconde un ticket speciale che garantirà al fortunato vincitore un tour esclusivo dello studioin compagnia del team, con in omaggio un disegno originale in formato A4 realizzato da Alberto Massaggia.E se tutto questo non bastasse a farvi saltare sulla sedia.