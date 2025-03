Lanazione.it - L’estate sta arrivando, i bagni preparano la stagione tra aumenti e rebus bagnini

Pisa, 30 marzo 2025 – Sempre più voglia di mare. Laestiva è pronta a partire: tra rincari, Bolkestein e l’obbligo deini anche nei giorni feriali, il litorale si prepara al2025. Gli stabilimenti balneari fanno il punto della situazione. L’apertura ufficiale dellaè fissata per il 1° maggio, anche se non tutti gli stabilimenti partiranno in quella data. "Ogni bagno ha la possibilità di decidere autonomamente – spiega Gianluca Tiozzo, presidente di Fiba Confesercenti Pisa – Alcuni, per tradizione, aspettano il 1° giugno”. Sul fronte dei prezzi, glisaranno contenuti. "Per chi ha deciso di applicarli – prosegue Tiozzo – si tratta di adeguamenti al costo della vita”. Secondo Fabrizio Fontani, presidente del Sib Confcommercio Provincia di Pisa, l’incremento per gli abbonamenti stagionali sarà del 3-4%.