L’esempio del capitano

del">Giovanni Di Lorenzo è il simbolo del Napoli che sogna ancora.della squadra campione d’Italia nel 2023, è oggi il punto di riferimento di un gruppo che vuole riaccendere le speranze e mettere pressione all’Inter. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il difensore azzurro è il ponte tra due ambizioni: il trionfo recente e una possibile nuova impresa da costruire tappa dopo tappa, a partire dai due snodi cruciali in calendario – Milan stasera al Maradona e Bologna il 7 aprile.Di Lorenzo è semplicemente instancabile: 2610 minuti giocati, sempre in campo, mai sostituito in questa Serie A. Una costanza rara che lo rende un caso quasi unico nel panorama italiano. E anche in Nazionale, con Spalletti, è stato titolare fisso nei match di Nations League contro la Germania.