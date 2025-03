Lanazione.it - L’epopea della fragola

Leggi su Lanazione.it

Da una decina di anni è scomparsa dai radar. che annunciavano l’arrivo dell’estate: una manifestazione legata al territorio – in particolar modo a quello del comune di Camaiore – che diventava anche la vetrina di un prodottoterra conosciuto e apprezzato in tutto il Paese. Semplicemente la. Se qualcuno pensa che si tratti di un palcoscenico esagerato per un piccolo frutto, sbaglia di grosso: fra la fine degli anni ‘80 e l’inizio del decennio successivo, la campagna di Capezzano Pianore è stata il ‘centro di gravità’produzione nazionale. Con decine e decine di camion che ogni sera partivano, destinazione i mercati generali, dove le fragole versiliesi (doc o non doc, una volta tanto lasciamo perdere l’ortodossia) venivano commercializzate ad un ritmo che non lasciava spazio a momenti di relax.