L’epicentro del terremoto in Myanmar previsto nel 2011 lo studio ignorato sulla lacuna sismica e quale può essere la prossima

Leggi su Open.online

Nel, due ricercatori avevanocon sorprendente accuratezza ilche ha colpito ilil 28 marzo. Attraverso un’analisi approfondita degli eventi sismici precedenti, avevano individuato una «» proprio nell’area in cui si sarebbe verificata la scossa. Non solo il luogo, ma anche la magnitudo erano stati anticipati con precisione, come riporta il Corriere della Sera. LoscientificoIl 14 gennaio, la rivista Geophysical Research Letters pubblicò un articolo del giapponese Nobuo Hurukawa e del birmano Phyo Maung Maung. I duesi avevano analizzato i terremoti di magnitudo superiore a 7 avvenuti dal 1918 lungo la faglia Sagaing, che attraversa ilda Nord a Sud, utilizzando mappe e dati GPS. Da questa analisi emersero due zone prive di attivitàsignificativa, una delle quali situata in un tratto di 260 chilometri nelcentrale.