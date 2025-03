Ilgiorno.it - Lenny Krevitz è ancora irresistibile: ad Assago è subito sold out

(Milano) – Arrivarci a sessant’anni col suo fisico. Se ieri Leonard Albert Kravitz, per tutti semplicemente, era la popstar che scatenava le tempeste ormonali delle ragazzine strepitanti sotto al palco, ora è l’oggetto dei desideri (neanche troppo) inconfessabili delle loro madri, come conferma il-out incassato con mesi d’anticipo dallo show che ha in agenda martedì prossimo al Forum. Per lui, la settima volta ade l’undicesima a Milano dal lontanissimo debutto italiano del ’91 al Rolling Stone. Diciotto canzoni, tre dell’ultimo album “Blue electric light”, uscito nel 2024 dopo sei anni di silenzio, il resto attinto dall’intero arco della sua produzione discografica, compresa la cover dei Guess Who “American woman” divenuta un riferimento imprescindibile delle scalette, costituiscono l’immutabile ossatura di questo spettacolo già approdato di qua alle Alpi l’estate scorsa sui palchi dei festival.