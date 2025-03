L’Empoli si prepara alla notte di Coppa | in semifinale c’è il Bologna

Leggi su Corrieretoscano.it

EMPOLI – Neanche il tempo di rifiatare e perè già tempo di tornare in campo. Martedì 1 aprile allo stadio Castellani si giocherà infatti ladi andata diItalia Frecciarossa Empoli-. Fischio d’inizio alle 21.Questi gli orari di chiusura della viabilità, secondo le disposizioni impartite relativamente all’ordine pubblico: la chiusuraviabilità è prevista per le 17 per consentire l’allestimento delle barriere intorno all’impianto sportivo.In particolare sarà chiuso l’ingresso al quartiere di Serravalle, all’altezza della rotatoria sulla statale 67, quindi su via Bisarnella/viale Olimpiadi e tutta via della Maratona, la strada che costeggia l’area dello stadio. L’apertura dei cancelli sarà come sempre due ore prima del fischio d’inizio, alle 19. Saranno aperti i settori di Curva Sud per i tifosi ospiti e gli spalti del settore Nord Ovest per i tifosi empolesi.