Lele Adani vuota il sacco | Con Bobo Vieri è caduta anche l' amicizia

La conoscenza del gioco di, la concretezza della coppia d'attacco-Ventola e la miscela esplosiva di genio e sregolatezza di Antonio Cassano. LaTv è stata un'esperienza rivoluzionaria per il racconto calcistico e il suo equilibrio, finché non si è dissolto a seguito del colpo di testa di, aveva fatto innamorare decina di migliaia di appassionati., intervistato da Alessandro Cattelan nel programma “Hot Ones” presente su Rai Play, ripercorre quanto accaduto in quelle settimane convulse: “Non avrei mai interrotto nesotto tortura quel percorso, sono stato costretto: ho dovuto accettarlo e sono ripartito con “Viva El futbol”. Da una cosa negativa è nata una benedizione: siamo molto più compatti ora”. La delusione però, lo si legge negli occhi dell'ex giocatore di Fiorentina e Inter tra le altre, vive ancora nel suo cuore: “Ci siamo connessi alle persone, abbiamo dato conforto nel periodo del lockdown del Covid.