Lega: "Iniziativa Patrioti per dire NO al piano difesa di Ursula Von der Leyen"

Lain una nota: “I cittadini europei meritano investimenti per lavoro, sanità e sicurezza interna”.Laè pronta a proporre agli alleati deiun’per invitare la presidente tedesca della Commissione Ue,Von der, a rivedere il progetto da 800 miliardi di euro per la. Lo fa sapere il Carroccio con una nota dove c’è scritto che “I cittadini europei meritano investimenti per lavoro, sanità e sicurezza interna. Non servono né maxi-investimenti per comprare munizioni, né unper il riarmo nato già morto – si legge – Laauspica un ampio e approfondito dibattito in Aula, dibattito che la tedesca Von dervuole evitare a tutti i costi”.Ma chi sono iper l’Europa?per l’Europa (in inglese Patriots for Europe) è un gruppo politico di destra ed estrema destra euroscettico e sovranista al Parlamento europeo.