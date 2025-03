Lega e FI divise dal riarmo Il partito di Salvini | No agli 800 miliardi per la difesa Serve dibattito in aula Tajani | L’Ue va costruita non sfasciata

Leggi su Open.online

«Laè pronta a proporrealleati dei Patrioti una iniziativa per invitare la Presidente tedesca della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, a rivedere il progetto da 800di euro per la». È questo l’annuncio diramato oggi in una nota daldi Matteo, che torna così a criticare il piano dieuropeo annunciato negli scorsi giorni dalla presidente della Commissione Ue, e afferma di voler avanzare, con il proprio gruppo all’europarlamento, un’iniziativa per fermarlo. ReArm Europe – Readiness 2030 è il nome del programma da 800che la leader dell’esecutivo europeo ha battezzato in vista del disinvestimento degli Usa dall’Ucraina e dalla politica diinternazionale, e della a conseguente minaccia posta dalla Russia. Piano su cui la maggioranza italiana continua a mostrarsi divisa.