Viterbotoday.it - L'Ecosantagata espugna Pozzuoli

Leggi su Viterbotoday.it

Bella vittoria esterna per l'Civita Castellana nella 21esima giornata del campionato di serie B di pallavolo. I rossoblù superano per 3-1 il Bava opportunity Rioneterra sul campo di.Primo e secondo set nettamente di marca, che non consente mai ai padroni di.