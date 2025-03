Secoloditalia.it - L’economista Lombardi: “Sui dazi, l’Italia rischia grosso. Ma può giocare una partita strategica”

Gli Stati Uniti di Trump alzano nuove barriere commerciali e il Vecchio Continente si ritrova al centro di un rischio incrociato: tra esportazioni penalizzate, filiere produttive frammentate e reazioni aiche potrebbero innescare un’escalation. Ma tra le righe della tensione si intravedono anche spazi per una risposta italiana calibrata e ambiziosa. Ne parliamo con Domenico, Professore di Pratica delle politiche pubbliche e direttore del Luiss Policy Observatory presso la Luiss School of Government, con un passato nei board del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale a Washington.Professore, quantol’industria italiana di fronte alla nuova ondata diamericani?I rischi sono tutt’altro che marginali. Gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato extra-Ue per l’export italiano di beni e servizi.