L’ecologia è l’unico ambito Stem in Italia in cui lavorano più donne che uomini E cresce il numero delle ricercatrici che uniscono sensibilità per l’ambiente e per la parità Perché l’ingiustizia climatica non è neutrale

La strada per ladi genere nelle disciplineè ancora in salita. In, secondo l’ultima indagine Istat, di quest’inverno, meno del 17 per centotra i 25 e i 34 anni ha una laurea in Scienza, Tecnologia, Ingegneria o Matematica, contro il 37 per cento degli. C’è però un dato in controtendenza: le discipline scientifiche legate al. In base ai dati di Alma Laurea per il biennio 2021-2023 i laureati in materie geobiologiche chenelsono al 61 per cento. Teresa Fornaro, la scienziatana selezionata dalla Nasa per Mars2020 X Leggi anche › Laureate di più e meglio anche nelle, ma disoccupate: il paradossone Attivismo green: dallepiù empatia per la naturaUn esempio è Silvana Galassi, già docente di ecologia all’Università di Milano, che nel libro Dalla parte di Gaia (Edizioni Ambiente) intreccia scienza, ecofemminismo e giustizia ambientale, mostrando come l’emergenza ecologica sia anche questione politica e sociale.