Lapresse.it - Lecce-Roma 0-1, Ranieri espugna il Via del Mare

termina 0-1: i giallorossino il ‘Via del’.La sintesi diL’anticipo serale della 30esima giornata del campionato di Serie A si chiude sullo 0-1. Decide il gol di Dovbyk al minuto 80. Il bomber ucraino riceve al limite dell’area una palla alta da Cristante, controlla il pallone, si libera con la sua forza fisica di Baschirotto, poi elude l’intervento in chiusura di Gaspar con un gioco di gambe e con il mancino firma il gol decisivo. I giallorossi conquistano la settima vittoria di fila e volano al sesto posto momentaneo a 52 punti. I salentini, invece, restano fermi a quota 25, poco sopra la zona retrocessione. Dovbyk si aggiudica il Panini Player of the Match di #?? pic.twitter.com/mnAz8sGR0H— Lega Serie A (@SerieA) March 29, 2025