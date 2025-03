Sport.quotidiano.net - Lecce-Roma 0-1: Dovbyk mette la firma sul settebello romanista

29 marzo 2025 - Non si ribaltano i pronostici, non cambiano le striscie di vittorie e sconfitte consecutive delle due squadre. Lavince al Via del Mare, superando per 0-1 il, grazie al gol di Artem, festeggiando così il successo consecutivo numero 7. Continua dunque la rincorsa alla Champions League da parte dei ragazzi di Claudio Ranieri, mentre quelli di Marco Giampaolo devono purtroppo fare i conti con la sconfitta numero 5 in altrettante partite. Un peccato per i salentini perché anche in questa occasione non è mancata la prestazione, ma il gol per portare a casa i punti non è arrivato ancora una volta. Primo tempo Poche sorprese rispetto alla vigilia nella formazione di Giampaolo che scende in campo al Via del Mare. Confermata la coppia di centrali Gaspar e Baschirotto davanti a Falcone, con Guilbert a destra e Gallo a sinistra a completare il reparto arretrato.