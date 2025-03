Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di domenica 30 marzo

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di302025. Ariete Dopo questa nuova, la prossima Luna nel vostro segno sarà il 25 aprile, quando vi sveglierete in un'alba dipinta di rosso. Marte passerà in Leone e così finirà la quadratura veramente noiosa che esercita dal segno del Cancro, responsabile di quello che è capitato nelle ultime settimane, che certamente non avrete del tutto gradito. Una nuova primavera della vostra vita è iniziata, una ventata di cose belle e buone, al primo posto c'è l'amore. Buon compleanno! Toro Unache vogliamo definire affascinante, per quella voluttuosa e affettuosa Venere in Pesci, generosa non solo per l'amore ma anche, e forse soprattutto, per i soldi - regali, lasciti, liquidazioni, spartizioni.