Le scelte di Palladino Fagioli a tutto campo Ritocca a Pongracic

L’idea di partenza di Raffaelein vista della sfida di oggi contro l’Atalanta è quella di proporre una squadra molto simile (se non identica) a quella che, prima della sosta, ha asfaltato la Juventus. Il nuovo assetto ha garantito infatti ritrovate certezze sia a livello offensivo che difensivo e in più ha permesso di valorizzare quegli elementi (Marí,e Gudmundsson su tutti) che con la precedente veste tattica sembravano brancolare nel buio. Aquesto si sono aggiunte le ottime notizie arrivate dalle Nazionali: la doppietta di Kean con l’Italia e l’assist di Gudmundsson con l’Islanda hanno confermato che, là davanti, la forma dei due attaccanti viola è più che esaltante. E proprio dal 10 e dal 20è pronto a ripartire. L’unico vero dubbio della formazione che sfiderà la Dea riguarda semmai la difesa: se infatti non pare in dubbio l’impiego di Ranieri (diffidato) e Marì, rimasti al Viola Park a lavorare, la terza maglia se la giocano - ad oggi alla pari -e Comuzzo, col croato che al momento sembra completare meglio la linea arretrata davanti a De Gea, nonostante il 2005 sia in crescita dopo una fase di appannamento.