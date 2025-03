Ilfattoquotidiano.it - Le quattro donne che in Africa stanno al comando e rompono col patriarcato

Un vecchio proverbiono dice “Quando una donnana si alza, non si alza da sola. Porta con sé intere generazioni” . In, in un contesto ancora ampiamente dominato dagli uomini, il potere delleperò sta emergendo con forza.ne sono oggi le moschettiere del continente. Prima fra tutte la neo presidente della Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, eletta al primo turno con il 57,31% dei voti. Quinta presidente della Namibia dal 1990 e prima donna a ricoprire la carica, ha dato vita a un governo con una significativa presenza femminile. “Come leader eletti, abbiamo la responsabilità di consolidare la democrazia. L’uguaglianza di genere non è un tema simbolico, è una leva per lo sviluppo e la stabilità”, ha dichiarato, tracciando una visione in cui il protagonismo femminile è strategia nazionale.