Le pillole di Polly | recensione di La catastrofica visita allo zoodi Joël Dicker

Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “La catastrofica visita allo zoo”di Joël Dicker

Tra gli esseri umani, più meraviglioso di un bambino può esserci solo un altro bambino. Non uno qualunque però. Uno che ne ha tutte le qualità più belle, ma con qualcosa in più: un bambino speciale.Lo sanno bene i genitori di Joséphine, che quando la figlia è stata abbastanza grande per capire le hanno detto la verità: è una bambina “speciale” e va bene così, perché loro le vogliono bene per quello che è.E infatti, le cose sono andate bene lo stesso. Certo, magari ogni tanto Joséphine si prende dei robusti rimproveri perché l’ha combinata grossa. Ma pazienza, la piccola è serena, ed è questo quello che conta.Joséphine frequenta una scuola per bambini speciali, ed è lì che dà il meglio di sé. Si inventa giochi sempre diversi con i suoi amichetti; insieme, combinano guai e si divertono un mondo.