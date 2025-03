Lanazione.it - Le piante ’osservate’ speciali. Via alle indagini di Nausicaa

In arrivo nuove piantumazioni sul viale XX Settembre e in varie altre zone del territorio comunale. Previsto inoltre un progetto straordinario di verifica per un migliaio di alberi del territorio, suddivisi tra scuole, strade, parchi pubblici e altre aree. Sono solo alcune delle operazioni che il settore del verde pubblico dista mettendo in pratica in città, puntando sul benessere dellecon autentici ‘check-up’ mirati a garantire la più lunga e sana conservazione del tessuto arboreo cittadino. Si tratta di un’operazione totalmente finanziata da, con l’intento di conservare il più possibile lo stato di salute dellepresenti sul territorio. "Tutto sarà fatto garantendo interventi mirati anche dal punto di vista della sicurezza - precisa il presidente diAntonio Valenti - laddove se ne ravvisassero le necessità".