Formiche.net - Le parole di Clinton su Trump non mi convincono. La versione di Arditti

Non mi convince il ragionamento di Hillarynell’intervento pubblicato sul New York Times e che oggi propone in Italia la Repubblica.Non mi convince perché il ragionamento che sviluppa l’ex segretario di Stato si fonda su una convinzione, quella secondo cui, diversamente dall’amministrazione Obama, Donaldsta disapplicando la teoria dello smart power, combinazione saggia dello hard power basato sulla forza militare ed economica con il soft power della diplomazia.Ebbene, quello smart power di cuiparla ha condotto a scelte molto discutibili l’amministrazione Obama, prima fra tutte la decisione, esplicita e rivendicata in numerose occasioni, di sostenere le primavere arabe, una delle concessioni politiche più disastrose all’estremismo islamico.sa benissimo come sono andate le cose e sa anche altrettanto bene che tutte quelle occasioni per disarticolare i vecchi regimi del Nord Africa e del Medio Oriente sono andate perdute.