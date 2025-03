Donnapop.it - Le parole belle e necessarie di Vladimir Luxuria dopo gli ultimi fatti in Ungheria: ecco cosa ha detto

Leggi su Donnapop.it

si esprime congliin. Eha!Leggi anche:subisce un furto,l’appello della conduttrice dell’Isola:haCon uno splendido e diretto monologo a Le Iene,ha parlato di un fatto grave che accade proprio oggi in. Servono tantissimo le sue, capaci di scuotere le coscienze e fermare quel vento omofobo che sta attraversando l’Europa intera.comeha risposto alla follia generale che è partita dal Parlamento ungherese! View this post on InstagramA post shared by ???????? ??????? (@)Ledigliinl’approvazione del Parlamento ungherese della legge che vieta qualsiasi manifestazione LGBTQ nel paese, pare che una follia generale stia correndo forte sulle rotaie di un treno molto pericoloso.