Nerdpool.it - Le nuove schede madri GIGABYTE B760 GEN5 sono qui per far volare la vostra build!

Leggi su Nerdpool.it

ha appena annunciato la sua nuova linea di, pronte a sbloccare prestazioni grafiche di nuova generazione. Se state già sognando le future GeForce RTX 50 e Radeon RX 9000, questeil vostro biglietto di sola andata verso il futuro del gaming su PC.La sigla “” non è lì a caso: questesupportano pienamente il PCIex16, raddoppiando la larghezza di banda rispetto alla generazione precedente. Tradotto in parole povere per noi gamer? Frame rate alle stelle, latenza ridotta al minimo e una fedeltà visiva che vi farà dimenticare il mondo reale. Un vantaggio competitivo niente male, soprattutto negli eSport!Ma non pensate che siano pensate solo per i pro: anche se siete dei semplici appassionati che vogliono il massimo dal proprio hardware, levi permetteranno di godervi i vostri giochi preferiti con una fluidità mai vista prima.