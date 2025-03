Superguidatv.it - Le Non è la Rai a Verissimo: “Ci siamo sempre date da fare” | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Le Non è la Rai ahanno assicurato anche a Silvia Toffanin che si sonodaanche quando i riflettori si sono spenti. Il successo è arrivato per loro in maniera inaspettata e improvvisa quando erano ancora molto, molto giovani. Poi ci sono stati anni in cui tutto è svanito e si sono ritrovate a rimboccarsi le maniche. Ora, grazie al GF, sono tornate in tv e hanno avuto modo di raccontare la loro vita. Ecco il