Quotidiano.net - Le mire di Trump e Putin sull’Europa. “Senza esercito Bruxelles impotente”

Roma, 30 marzo 2025 – Giorgio Cella, analista di politica internazionale per la Fondazione Med-Or, docente presso Unicollege Mantova e autore del libro ’Storia e geopolitica della crisi ucraina’,invoca un governo Onu in Ucraina e “libere elezioni” prima della pace. Intanto, Kiev vuole entrare nell’Ue. Così non si rischia di portare un altro filorusso adopo Orbán e Fico? “Penso che, sebbene ne abbia parlato o accennato anche il Cremlino, cosa succederà nelle elezioni in Ucraina, qualora avvenissero, sia piuttosto prematuro dirlo. Quello che è chiaro è che sia i russi, ed evidentemente anche l’amministrazione repubblicana di, vogliono mettere Zelensky davanti a una verifica del consenso elettorale. E se le elezioni andassero male per lui, si aprirebbe una nuova pagina, nel bene o nel male, per l’Ucraina.