Le grandi manovre per la conquista dell’artico

puntini bianchi nella neve sono gli alpini del 3° reggimento e 4° Ranger, che avanzano simulando un assalto ad una postazione nemica in ambiente artico. La battaglia dell’esercitazione Volpe Bianca, di metà marzo, sembra autentica con le raffiche a ripetizione della 35sima compagnia Vipera. I tiratori scelti con una speciale telo di copertura IR, che li rende invisibili ai droni, motoslitte futuriste per gli alpini paracadutisti, cingolati BV 206 adatti ad avanzare nella neve, nello scenario montano di Prato Piazza, a duemila metri di altitudine, in Val Pusteria, Alto Adige. Per non parlare dell’alta tecnologia: il cane robot, che fa da esploratore e può trasportare munizioni, droni di tutti i generi per individuare il nemico e colpirlo con attacchi kamikaze, la bolla tattica creata dagli specialisti del 9° Reggimento Sicurezza cibernetica Rombo, per disturbare gli attacchi dei velivoli senza pilota avversari.