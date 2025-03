Nerdpool.it - Le 10 volte in cui il Batman di Michael Keaton ha infranto la sua regola d’oro: “Non Uccidere”

Nell’immaginario collettivo,è noto per la sua ferrea: non. Tuttavia, nelle trasposizioni cinematografiche, questa linea morale è stata spesso oltrepassata. In particolare, ilinterpretato danei film diretti da Tim Burton si distingue per un approccio sorprendentemente letale nei confronti dei suoi avversari. Ecco dieci esempi emblematici in cui il Cavaliere Oscuro ha agito come un vero e proprio giustiziere.1. L’esplosione della Axis Chemicals —(1989)Per fermare la produzione del letale gas Smilex da parte del Joker,penetra nella fabbrica Axis Chemicals utilizzando mitragliatrici montate sulla Batmobile. Successivamente, piazza una bomba che distrugge l’intero stabilimento, causando la morte di numerosi scagnozzi all’interno.