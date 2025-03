Sololaroma.it - Lazio-Torino, il pronostico di Serie A: Baroni per tenere il passo, con Multigol e non solo

Una 30ª giornata diA che sta dando nuove risposte sugli equilibri del campionato, con la lotta Europa in particolare che sta catalizzando la scena. Bologna, Roma e Juventus hanno vinto le loro gare, tutte per un gol a zero, ed ora tocca allarispondere per non perdere il treno per il 4° posto. Proprio i biancocelesti chiuderanno il turno lunedì 31 marzo, alle 20:45 all’Olimpico, sfidano unin pieno centro classifica che sta vivendo un ottimo momento di forma.Il 5-0 subito in casa del Bologna ha fatto vivere allauna pausa per le Nazionali decisamente travagliata, con addirittura voci sorprendenti di unmesso in discussione. E in effetti è arrivatauna vittoria nelle ultime 5 partite diA, con anche l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter ma l’approdo ai quarti di Europa League con la vittoria sul Viktoria Plzen.