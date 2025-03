Sport.quotidiano.net - Lazio, Baroni: "Pellegrini fuori non per punizione. Critiche sono parte della crescita"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma 29 marzo 2025 - Dopo due settimane di pausa per le Nazionali è il momento di tornare in campo, è il momento di tornare a mettere punti in classifica e soprattutto di cancellare la pesante sconfitta con il Bologna patita nell'ultima giornata di campionato giocata. Laè pronta per giocare e ospitare il Torino per la trentesima giornata di Serie A e lo è anche il suo allenatore Marco. Nella giornata di oggi infatti il tecnico ha presenziato in conferenza stampa per presentare proprio il matchserata di lunedì. Ecco le sue parole. Il colloquio con i cronisti è cominciato subito affrontando i temi caldi di queste settimane, a partire dal colloquio avuto dal tecnico con presidente e direttore sportivo. "La società non mi ha fatto nessuna pressione o detto nulla. Abbiamo sempre lavorato in questa direzione.